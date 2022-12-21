Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Strateji ve Eylem Planı

Alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Eylem Planı çerçevesindeki toplantı, Samsun Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Mahmut Halal başkanlığında Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi ekibinin katılımıyla yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplantıda yaptığı konuşmasında, "İklim değişikliğinin, önümüzdeki orta ve uzun vadeli dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin İlimiz ölçeğinde asgari düzeyde kalmasını sağlamak bu eylem planı ve aynı çerçevedeki toplantılarımızın temel amacıdır. Bu itibarla gerekli tedbirlerin alınması için 2018- 2022 Yılı Samsun İli Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış olup, içinde bulunduğumuz günlerde bu planın uygulamasının son aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. 2023- 2027 Yılı Samsun İli Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlığı ise devam etmekte ve önümüzdeki Ocak- Şubat ayında hazırlanmış olacaktır. Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı sadece kuraklık olduğu yıllarda alınacak önlemleri değil normal koşullarda da alınacak önlemleri içermektedir. Burada temel amaç; kamuoyunun bilinç düzeyini artırarak tüm paydaşların sürece dâhil edilmesiyle arz ve talep yönetimini de dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük gerekli tedbirlerin alınmasını, kriz dönemlerinde ise etkin bir mücadele programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde kalmasını sağlamaktır” dedi.

Vali Yardımcısı Mahmut Halal ise son yıllarda yaşanan iklim değişikliği sebebiyle kuraklığın önemli ve aciliyet arz eden olan bir konu olduğunu belirterek, "İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin yaşam standardının sağlanabilmesi için iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almak artık kaçınılmaz görünüyor. Meselenin tarım sektörüne olumsuz etkilerini minimize etmek, önceden önlem almak ve sektör paydaşlarını iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularında daha da bilinçlendirmek amacıyla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi üyelerimizle alacağımız kararların ilimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Toplantı sonrası alınan kararlar

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi üyelerinin de görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda şu kararlar alındı:

“İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı adımlarının uygulanması. Bitkisel üretimde 'salma sulama' yöntemlerinden kaçınılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesi. Kurağa ve yüksek sıcağa dayanıklı yeni tescil edilen çeşitlerin çiftçi şartlarında üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla; araştırma enstitüsü, yayımcı ve çiftçi bağı ve işbirliğinin güçlendirilmesi. Meyvecilikte, kurağa dayanıklı az su tüketen anaç kullanımının yaygınlaştırılması. Münavebeli ekim ve ürün rotasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılması. Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran toprak işleme ve arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılması ile çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmesi. Tarım sigortası bilincinin artırılması. Yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılması. Su tasarrufu sağlayacak modern sulama yöntemlerinin desteklenmesi. Yerüstü su depolama tesislerinin tamamlanması, yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların tamamlanmasına oy birliğiyle karar verildi.”