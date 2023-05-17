Tarla günü: İlkadım çeşidi hasat edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı kaynaklı Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülen “İlkadım Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarla günü düzenlendi.

Kalaba Mahallesi'nden Mustafa Tayhan adlı çiftçinin arazisinde 2022 yılı Kasım ayında yaklaşık 5 dekarlık alanda ekimi yapılan İlkadım çeşidi yem hasat edildi. Proje ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce tescillenen yerli ve milli çeşitlerinden yüksek verimli “İlkadım Tek Yıllık Buğdaygil Yem Bitkisi (İtalyan Çimi) Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” ile Samsun'da hayvan beslenmesinde yeterli olmayan yem ihtiyacına katkı sağlamak ve yüksek verimli yem bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaşması hedefleniyor.

Programda konuşan Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Artık yurt dışından tohum ithal etmek yerine kendi tohumlarımızı kendimiz üreterek tarımda da yerli ve milliye doğru gidiyoruz. Yakın bir zamanda savunma sanayinde olduğumuz gibi birkaç sene içerisinde yurt dışından tohum almayacak bir pozisyona geliriz. En azından ne yediğimizi ne ürettiğimizi biliriz” dedi.

Kaymakam İbrahim Civelek, “Daha önce yaptığım test çalışmasında bilhassa bizim ülkemizde hayvancılık anlamında bir verimlilik problemi olduğunu müşahede etmiştim. Bilhassa İsrail'le kıyasladığımız zaman maalesef tarımsal ve hayvancılık alanında problemlerimiz var. Aşılması için her ilde, ilçede çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise “Hayvancılıkta giderlerin yüzde 70'i yemdir. Eğer bir işletme kendi yemini kendi üretiyorsa kazanç sağlayacaktır, yoksa fabrikalara çalışır. Bugün ilimize baktığımızda kaba yem ihtiyacımız 1 milyon 250 bin ton. Bugün 1 milyon tonu aştık ama bir 250 bin ton gibi bir açığımız var. Biz bu yeni çeşitlerle 19 Mayıs ilçemizde 4 ayrı köyde 5'er dönümlük bir deneme bahçesi kurduk” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ekili olan İlkadım çeşidi İtalyan çimi yem bitkisi traktörle hasat edildi.