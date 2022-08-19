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Tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da tarlada elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hacılıçay Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahdettin İnan (56) tarlasındaki sulama motoruna takılı prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı. İnan olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ölü bulunan Vahdettin İnan'ın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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