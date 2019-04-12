Tarlada gömülü bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da tarlada gömülü 2 paket içinde 1 kilo 841,72 gram bonzai ile yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen A.Y. isimli şahıs ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda Hasköy Mahallesi'nde kendi kullanımında bulunan tarlada gömülü vaziyette 2 paket halinde 1 kilo 841,72 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y.'nin Soğuksu Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 10,55 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi elde edildi. A.Y. "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.