Tarlada ot biçerken hayatını kaybetti

Samsun'da tarlada ot biçerken olduğu yere yığılıp kalan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Yaşar Gökçi tarlada otları biçerken olduğu yere yığılıp kaldı. Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Gökçi hayatını kaybetti. Yaşar Gökçi'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.