İhlas Haber Ajansı

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Tarladan evine dönerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Samsun’da tarladan evine dönerken otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da tarladan evine dönerken otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara Karayolu Adalar mevkiinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y idaresindeki 26 AED 741 plakalı otomobil, refüjdeki demir bariyerlerin üzerinden atlayarak yolu karşıya geçmek isteyen Sevinç Özen (41) ve eltisi Havva Özen'e (47) çarptı. Kazada yaralanan yayalar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 çocuk annesi Sevinç Özen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kazada Sevinç Özen ile eltisi Havva Özen'in tarladan evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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