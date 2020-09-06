Tartıştığı eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Samsun'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Taflan Camii Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. (46) adlı şahıs evlerinde tartıştığı 8 yıllık eşi 1 çocuk annesi N.Ç.'yi (36) bıçakla yaraladı. 3 yerinden yaralanan N.Ç., Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. N.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan öfkeli koca ise polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Z.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.Ç., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.