İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tartıştığı genci sırtından bıçaklamıştı, tutuklandı

Samsun’da tartıştığı genci sırtından bıçakla yaralanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da tartıştığı genci sırtından bıçakla yaralanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.T. (26) ile daha önce aynı iş yerinde birlikte çalıştığı L.K.(19) arasında tartışma çıktı. K.C.T., L.K.'yi bıçakla sırtından yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.