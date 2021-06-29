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Tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun’da tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Orucbey Caddesi Hastanebaşı Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin tuvaletinde karşılaştığı S.D.'yi (35) 11 yerinden bıçaklayan S.E.(27) kaçtı. 11 yerinden bıçaklanan S.D. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. S.E. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.E. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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