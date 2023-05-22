İhlas Haber Ajansı

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Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan muhtara ev hapsi

Samsun’da bıçakla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan muhtar, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Samsun'da bıçakla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan muhtar, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.


Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Kaplanoğlu Sokak ile Güney Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da bir mahallenin muhtarı olduğu öğrenilen M.A.(53), kahvehanede çıkan tartışma sonucu konuşmak için dışarı çıktıkları K.B.'yi (48) kalçasından bıçakla yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan K.B. tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen muhtar M.A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen muhtar, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

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