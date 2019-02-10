İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı kişiyi makasla ağır yaraladı

Samsun’da bir kişi tartıştığı şahsı makasla ağır yaraladı.

Samsun'da bir kişi tartıştığı şahsı makasla ağır yaraladı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makasla yaralanan C.K., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan C.K. kendisini makasla H.S.'nin yaraladığını ileri sürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili H.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan H.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.