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Tartıştığı komşusu tarafından tüfekle öldürüldü

Samsun’da bir genç, tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü.

Samsun'da bir genç, tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan E. (27) ile komşusu Aytaç Gültekin (43) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu Hakan E. evine giderek tüfeğini alıp, Aytaç Gültekin'in evine gitti. Hakan E. otomatik av tüfeğiyle Aytaç Gültekin'e ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Aytaç Gültekin'i evinin girişinde ölü halde buldu.


Polis, olaydan sonra kaçan Hakan E.'yi yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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