Taşçı: “Atakum için daha yapacak çok işimiz var”

Atakum ilçesinde, öncelikli eksiklerin giderilmesi ve her kesimden vatandaşa hizmet verecek projelerin hayata geçirilmesi noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan İshak Taşçı, “Göreve gelmeden önce, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler vardı. Bu sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. 4,5 yıl önceki Atakum ilçesi ile şu anki Atakum ilçesi arasında ciddi bir fark var. İlçemizin artık bir hastanesi, noteri, hamamı, geçtiğimiz yıllara göre 10 kat fazla spor alanları, köy konakları, turizme katkı veren tesisleri, engellilere yönelik projeleri, kadınların sosyal hayata ve istihdama kazandırılmasına yönelik sağlam adımları var. Atakum ilçesinde, farklı yapılarda hayata geçmiş 87 proje var” diye konuştu.

Sosyal, kültürel, sportif ve istihdam odaklı projelerin yanı sıra rutin belediyecilik çalışmalarında da başarılı bir dönem yaşadıklarını ifade eden Başkan Taşçı, “İlçemizin ihtiyacı olan ve rutin belediyecilik çalışmalarında da, tıpkı sosyal içerikli projelerimizde olduğu gibi başarıyı yakaladık. Rekor olarak nitelendirilebilecek yol çalışmalarına imza attık. Öyle ki gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda, sadece vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmakla kalmadık, birçok belediyeye de örnek olduk. Bu gurur sadece bizim değil. Bu gurur, bize her zaman destek olan Atakumlu hemşehrilerimizindir. Biz Atakumlulardan aldığımız destekle, güçle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Önemli projelerin hazırlığı içerisindeyiz”

Atakum ilçesinin değişim ve gelişim sürecini daha da hızlandıracak projelerin de hazırlığı içerisinde olduklarına dikkat çeken Taşçı, “Geride bıraktığımız görev sürecimizde elde ettiğimiz belediyecilik başarılarımızla yola devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da aynı heyecan ve hizmet aşkıyla çalışmaya, üretmeye ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki sürece dair de önemli projelerin hazırlığı içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre, Türkiye'nin çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip 30 ilçesinden biri haline gelen Atakum ilçesinde, daha büyük hedeflere doğru, hemşehrilerimizle birlikte yürüyoruz. Atakum için daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok projemiz var. Bizim hedefimiz, Atakum ilçesini hedeflediğimiz yarınlara ulaştırmak” ifadelerini kullandı.