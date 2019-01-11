Taşçı: “Atakum Karadeniz'in en gelişmiş ilçesiyiz”

Bugün ise Karadeniz'in en gelişmiş ilçesiyiz” dedi.

Atakum'da 5 yıllık görev süreçlerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla, her kesimden Atakumlunun ihtiyaçlarına cevap verecek önemli hizmetleri ilçeyle buluşturduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum'da yaşayan, 7'den 70'e herkese hitap eden 87 kapsamlı proje ile Atakum'un gelişimine yön verdik” ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi olarak, göreve geldikleri günden itibaren, tespit ettikleri eksikleri gidermek için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “2014 yılından itibaren, ‘Hayalimizdeki şehir Atakum için' sloganıyla başlattığımız proje atağıyla, vatandaşlarımıza daha da yaşanılabilir bir Atakum sunmak için 5 yıl içerisinde 87 projeyi hayata geçirdik. Biz göreve geldiğimizde hastanesi, noteri, hamamı, turizm ve yaşam alanları olmayan bir Atakum ilçesi vardı. Bugün ise Birleşmiş Milletler kriterlerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek insani gelişmişliğine sahip ilçesi Atakum var. Bu başarımızda en büyük etkenlerden birisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, Cumhurbaşkanımızın, yerel yönetimler başarılarını kendime örnek alıyor, o ışık doğrultusunda, aynı heyecanla, hemşerilerimize hizmet için çalışıyoruz” diye konuştu.

İlçenin önemli eksiklerini tamamlarken, projeleri ilçe halkının talep ve önerilerine göre şekillendirdiklerini kaydeden Taşçı, “Atakum'da gerçekleştirdiğimiz kapsamlı proje atağını, vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdük. Karadeniz'in en kapsamlı ve en büyük yatırımlarını, Atakumlu vatandaşlarımızla el birliği yaparak, onların fikir, talep ve önerilerine göre şekillendirerek, hızla hayata geçirdik. Sürdürdüğümüz başarılı belediyecilik çalışmalarıyla, çevre il ve ilçelere örnek olduk Atakum'u Karadeniz'in parlayan yıldızı konumuna getirdik. İlçemizi, Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti yapma hedefimiz var. Önümüzdeki dönem Atakumlu hemşehrilerimizle birlikte aynı heyecan ve beraberlikle, Atakum'un gelişimine yön vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.