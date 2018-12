Taşçı: “Atakum'a 65 park kazandırdık”

Atakum Belediyesi olarak, çocuklar için de daha yaşanılabilir bir Atakum sunabilmek için çalıştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hayata geçirdikleri çocuk parklarının sadece oyun alanlarından oluşmadığını söyledi. Ebeveynlerin de vakit geçirebileceği alanlar, spor aletleri ve meyve fidanlarıyla, parkları daha da kapsamlı hale getirdiklerini kaydeden Başkan Taşçı, ilçedeki parkların önemli amaçlara hizmet ettiğini açıkladı.

Atakum'un gelişimini her alanda desteklediklerini kaydeden Başkan Taşçı, ilçede yaşayan çocukları geleceğin teminatı olarak gördüklerini ve bu bilinçten hareketle onlara yönelik projelere öncelik verdiklerini kaydetti. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum'u genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, bebeğiyle, her yaştan sakinine hizmet veren bir belediyecilikle yönetiyoruz. İlçemizin 7'den 70'e her kesimin rahatlıkla kullanabileceği modern tesislerle buluştururken, çocuklarımızın güvenle enerji sarf edebileceği, sağlıklı ve donanımlı 65 çocuk parkını Atakumluların hizmetine sunduk. Daha önceden var olan fakat sağlıklı bulmadığımız 20 parkı tamamen yenileyerek ilçemize yakışır bir hale getirdik. Bunların dışında 45 çocuk parkını ise tamamen sıfırdan yaparak ilçemize kazandırdık. Çocuk dostu bir kent haline getirdiğimiz ilçemizde, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Atakum'daki çocuk parklarının, yetişkinlerin de vakit geçirebileceği donanımlara sahip olduğunu belirten Başkan Taşçı, “İlçemize kazandırdığımız parklarda çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra, yetişkinlerin de kullanabileceği spor aletleri, banklar ve yeşil alanlar bulunuyor. Çocuklarını bu parklara getiren ailelerde burada çocuklarını takip ederken, kendilerine ayrılan alanlarda spor yaparak vakit geçirebiliyor. Ayrıca bu yıl başlattığımız uygulama ile ilçemizdeki çocuk parklarına meyve fidanları dikmeye başladık. Çocuklarımız bizim çocukluğumuzda olduğu gibi, dalından meyve kopararak yiyebilecekler. Atakum'daki parklar, değerlerimizin unutulmaması adına da önemli bir görev üstlenmiş durumda. Bu anlamda çocuklarımızın oyunlar oynadığı parklar, milletimiz için canından vazgeçmiş kahraman şehitlerimizin, organlarıyla başkalarına hayat veren organ bağışçılarının ve toplumun her kesimi tarafından saygı ve kabul gören değerlerimizin isimlerini yaşatıyor” şeklinde konuştu.