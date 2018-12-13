Taşçı: “Atakum'un turizm cazibesini artırdık”

Karadeniz'in eşsiz doğası ve deniziyle, Atakum'un bir turizm cenneti haline gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan İshak Taşçı, ilçenin iç kesimlerinde keşfedilmemiş birçok doğal güzellik olduğunu ve bu güzellikleri de Karadeniz turizmine kazandıracaklarını vurguladı.

Atakum Belediyesi olarak ilçenin her alanda olduğu gibi turizmde de Karadeniz'in en gelişmiş ilçelerinden biri haline getirdiklerini ifade eden Taşçı, “İlçede hayata geçirdiğimiz kapsamlı turizm yatırımlarıyla, ilçemizin cazibesini artırdık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Seyir Tesisleri, Osmanlı Hamamları, Kent Ormanı, Aqua Park gibi projelerle vatandaşlarımıza daha da yaşanılabilir bir kent sunarken, bir yandan da çevre il ve ilçelerden Atakum'a gelen vatandaşlarımıza hizmet vererek ilçemize turist çekmeye devam ediyoruz. Atakum'u her alanda marka bir kent haline getirmek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Atakum'un keşfedilmemiş güzellikleri olduğunu ve bu güzellikleri ortaya çıkarmak ve Karadeniz turizmine kazandırmak için hazırlık içerisinde olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum'un doğal güzellikleri saymakla bitmeyecek kadar çok. İlçe merkezinden 10 dakika mesafeden başlayarak iç kesimlere doğru muhteşem bir Karadeniz doğasına sahip olan Atakum'un saklı kalmış güzelliklerini, planlama aşamasında olan projelerimizle gün yüzüne çıkararak doğa turizminin en güzel örneklerini vatandaşlarımızın ziyaretine sunacağız. Bu anlamda önümüzdeki dönem, Atakum'un turizm kenti olması konusunda verimli çalışmalara imza atacağımız bir dönem olacak” şeklinde konuştu.