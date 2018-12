Taşçı: “Eğitime 8 milyon lira yatırım yaptık”

Atakum Belediyesi olarak, ilçede yaşayan gençlerin ve çocukların eğitimine önemli katkılar verdiklerini ifade eden İshak Taşçı, “İlçemizdeki okullara tesis kazandırma, bakım, onarım ve çevre düzenlemelerine 8 milyon lira yatırım yaptık. Hayata geçirdiğimiz Etüt Merkezinde gençlerimiz üniversiteye hazırlanıyor, anaokulu projemiz de tüm Samsun'daki özel çocukların gelişimine katkı sağlıyor” dedi.

Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda önceliğin her zaman gençlere ve çocuklara yönelik projelerde olduğunu ifade eden Taşçı, “Gençlere ve çocuklara verdiğimiz önemli, onlara yönelik projelerimizi her zaman öncelikli olarak hayata geçiriyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz Etüt Eğitim Merkezi, yüzlerce Atakumlu genci hayallerindeki üniversiteye hazırlıyor. Şehit Polis Demet Sezen'in adını yaşattığımız Anaokulu, Samsun genelindeki engelli yavrularımızın gelişimine katkı sağlıyor. Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz öğrenci yurdu, eğitimini tamamlamak için şehrimize gelen kardeşlerimize hizmet veriyor. Atakum Belediyesi olarak eğitim, her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek” diye konuştu.

İlçedeki okullara da önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizdeki okullarda eğitim hayatını sürdüren çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları adına çevre düzenleme, tesis kazandırma, bakım ve onarım olmak üzere 4,5 yıllık görev sürecimizde toplam 8 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Atakum ilçesi için rekor sayılabilecek bu yatırımları, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımız için yaptık. Atakum Belediyesi, standart belediyecilik faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürürken, sosyal, eğitim, istihdam, turizm gibi alanlarda yaptığı yatırımlarla ilçenin gelişimine yön veriyor. Çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürerek, ilçemizi hak ettiği kent ve hizmet anlayışıyla buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.