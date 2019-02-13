'Aşkın Fotoğrafını Çek' fotoğraf yarışmasında görev alacak seçici kurul ile bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Katılımın yüksek olması bizi mutlu ediyor. Dereceye girecek fotoğrafları merakla bekliyorum" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın öncülüğünde başlatılan Aşkın Fotoğrafını Çek fotoğraf yarışmasında görev yapacak seçici kurul, yarışma öncesi değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Akademisyen, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı ağırlıklı seçici kurul, yarışmaya gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Atakum sahilinde, Samsunspor temalı çekilecek fotoğrafların yarışacağı Aşkın Fotoğrafını Çek yarışmasında görev alacak seçici kurul ile bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yarışmaya katılımlarından dolayı teşekkür etti. Samsun'un ilgisini çeken bir yarışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Taşçı, seçici kurulun da bu anlamda son derece önemli olduğunu kaydederek, “Seçici kurulu, alanlarında uzmanlaşmış ve her kesimin kabulünü gören isimlerden belirledik. Kendilerine bu teklifimizi sunduğumuzda da bizleri kırmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yarışma süresinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gerçekleşen bu toplantıda değerlendirme sürecine dair fikir alışverişlerinde bulunduk. Şu ana kadar olan katılımın yüksek olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Bizler de merak içerisinde, dereceye girmeye hak kazanacak fotoğrafları bekliyoruz” diye konuştu.

14 Şubat Sevgililer Günü akşamına kadar yarışmaya katılımın devam edeceğini ifade eden Başkan Taşçı, “Tüm hemşerilerimizden bu yarışmaya katılmalarını bekliyoruz. Şehrimizin incisi Atakum sahili ve şehrimizin markası Samsunspor temalı yarışmada çekecekleri fotoğrafları yarışmanın resmi sitesine yükleyerek bu yarışmaya katılabilirler” şeklinde konuştu.

Yarışmada birinci olacak fotoğrafın sahibi 10 bin TL, ikinci 5 bin TL ve üçüncü 2 bin 500 TL ödül kazanacak. Yarışmacılar, 14 Şubat Sevgililer Günü akşamına kadar “www.askinfotografinicek.com” sitesine yüklenecek fotoğraflarla yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Yarışma sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmelere başlayacak olan seçici kurul, şu isimlerden oluşuyor: Cumhuriyet Savcısı ve Fotoğraf Sanatçısı Vedat Soğukpınar, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Metin Eker, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ata Yakup Kaptan, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahir Yerlikaya, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsunspor Medya Sorumlusu Murat Sandıkçı ve Atakum Belediyesi Basın Danışmanı Ahmet Çağdaş Çatoğlu.