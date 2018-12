Taşçı: “Sosyal belediyecilikte markayız”

Atakum Belediyesi olarak, Karadeniz'in en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Başkan İshak Taşçı, “Her yıl on binlerce vatandaşımızı Atakum'da buluşturan etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi olarak ilçe halkının birlik ve beraberliğine katkı sunduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, her yıl düzenledikleri festival ve şenliklerle, birlik ve beraberliğe büyük katkılar verdiklerini ifade etti.

Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri sosyal belediyecilik faaliyetleriyle, Karadeniz'in en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden İshak Taşçı, “Her yıl gerçekleştirdiğimiz önemli etkinlikler, festivaller ile birlik ve beraberlik buluşmaları, on binlerce vatandaşımızı Atakum'da buluşturdu. Geleneksel olarak düzenlediğimiz Hamsi Şölenleri, müzik, film ve gençlik festivalleriyle, Sosyal Belediyecilik markası haline gelen Atakum'da, vatandaşlarımız arasında sağlanan birlik ve beraberlik, örnek oluyor. Atakum Belediyesi olarak ilçemizi her geçen gün daha da ileriye taşımak, vatandaşlarımıza daha da yaşanılabilir bir Atakum sunmak için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Yeni Atakum her alanda öncü

Atakum'un her alanda hayata geçirilen projelerle marka ve öncü bir kent olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Sosyal yardım projelerimizle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken, yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kurduğumuz gönül köprüsü, ‘Hayır Çarşısı' projemizle de çevre il ve ilçeler ile dünyanın çeşitli mazlum coğrafyalarına, Atakumluların yardım elini ulaştırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her faaliyet, hayata geçirdiğimiz her projede vatandaşlarımız istek, talep ve önerileri doğrultusunda hareket ettik. Bu anlamda vatandaşlarımız da çalışmalarımızda bizlere her zaman destek verdi. Onların memnuniyeti ve yönlendirmesinden güç alarak her seferinde daha da ileriyi hedefledik. Bu anlamda Atakum artık yeni, öncü ve marke bir kent” şeklinde konuştu.