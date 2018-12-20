Taşçı'dan ‘önce millet, önce hizmet' vurgusu

Atakum'da vatandaşlarla sağladıkları işbirliğinin, ilçenin gelişimine yön veren projelere ışık tuttuğunu kaydeden Başkan İshak Taşçı, Atakum Belediyesini, Atakumlularla birlikte yönettiklerini söyledi.

Atakum Belediyesi olarak ‘halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ulaşılabilir olmayı en büyük sorumluluğu olarak gördüğünü ve vatandaşlarla sağladıkları sıkı iletişimin, ilçenin gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Atakum'da gerçekleştirdikleri hizmet atağında Atakumlu vatandaşların büyük katkısı olduğunu ifade eden Başkan İshak Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kararlılıkla sürdürdüğümüz ‘halk günü' uygulamamızla, Atakumlu hemşehrilerimizle kucaklaşarak talep ve önerilerini dinliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Atakumlu hemşehrilerimizi yönetime dahil ederek, onların isteklerine göre şekillendirdiğimiz projelerle, ilçemizin gelişimine hep birlikte yön veriyoruz. Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde ve ilçemizi 4,5 yılda getirdiğimiz noktada vatandaşlarımızın büyük katkısı var. Onların destekleriyle durmadan, çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bu anlamda bizlere fikirleriyle destek olan tüm Atakumlu hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

‘Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturuyla hareket ettiklerini, gerçekleştirdikleri yatırımların, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimi çalışmaları, vatandaştan kopuk bir şekilde sürdürmemiz düşünülemez. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmaları, esnaf ziyaretleri, halk günleri gibi programlarda her zaman vatandaşlarımızla buluşup kucaklaşıyoruz. Bu buluşmalarda yaptığımız fikir alışverişleriyle ortaya çıkan ortak akıl, yönetim anlayışımızın temelini oluşturuyor. Ulaşılabilirliğin, bir belediye başkanının en büyük sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçten hareketle vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.