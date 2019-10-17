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Taşımalı hizmet veren şoförlere seminer

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı öğrenci servislerinin şoförlerine eğitim verdi.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen seminerde şoförlere dikkatli olmaları ve araçlarını hiç kimseye kullandırmamaları gerektiğini hatırlatan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Şener, “Bunun maddiyat dışında manevi boyutu da oldukça büyük. İnsanlar çocuklarını sizlere emanet ediyor olmasının bilincinde hareket etmeniz gerekmektedir. Tabii ki bu da sizin için bir ekmek kapısıdır. Fakat olası bir hatadan kaynaklanan felaketlerde bu sorumluluğun altından hiçbirimiz kalkamayız. Sürat yapmayın. Devam ve takip çizelgelerine dikkat edin. Araçların bakımını sürekli yaptırın. Artık hiç kimsenin çocuğunu okutmama gibi bir endişesi olmamalı, çünkü devlet her şeyi karşılıyor” şeklinde konuştu.


Alaçam Trafik Tescil Büro Amirliği yetkilisi İsmail Karakayalı ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Birim Amiri Astsubay Uğur Doğan ve Uzman Çavuş Levent Özyünsel tarafından Okul Servis Araçları Yönetmenliği slayt gösterisi eşliğinde anlatılarak, servislerde bulunması gereken uyarı levhaları, öğrenci güvenliği, yapılması ve asla yapılmaması gereken konular, kamu ihalelerinin işleyişi ve yapısı, araçların durumları, taşıma kapsamında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli İsmail Kuş ve İş Sağlığı Uzmanı Sema Demirel Semiz'de ilkyardımın nasıl yapılacağı ve önemi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, araçların teknik özelliklerine sürücülerin dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundular.

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