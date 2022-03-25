Taşköprü YEG'den 19 Mayıs gezisi

Ulusal Kırsal Oluşturma çalışmaları kapsamında Kastamonu Taşköprü Yerel Eylem Grubu(YEG) Derneği, Samsun 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği ile ilçemizin tarihi, tarım ve turizmi ayrıca LEADER yaklaşımın geleceği ve IPARD III programı konularında istişarelerde bulunduk. Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneğimiz ile Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği arasın da oluşturulan iyi ilişkilerin ve iş birliklerinin devam etmesi iki ilçe içinde verimli çalışmalar ortaya çıkarabilir. Kendilerine çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Ziyarete Taşköprü YEG Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Çorbacı, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eligüzeloğlu, Dernek Müdürü Selçuk Oğuz, Dernek Uzmanı Kübra Köşkeroğlu ve Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) katıldı.

Ziyaret sonrası Taşköprü YEG, OMYEGDER eşliğinde, 19 Mayıs ilçesi salep ve tıbbı aromatik bitki uygulama tarlalarında incelmelerde bulundu. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve 19 Mayıs sahili gezisi sonrası, 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yönetici, eğitici, çalışan ve kursiyerlerin emekleriyle tamamlanan Geri Dönüşüm Kütüphanesi ziyaret edildi.