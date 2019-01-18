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Tatil öncesi öğrencilere trafik eğitimi

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timlerince tatil öncesi öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.


İçişleri Bakanlığının “Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında il milli eğitim müdürlüklerine bağlı okullar ve yaz okulları ile Samsun İl Müftülüğü tarafından açılan Kur'an kurslarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3-17 yaş grubundaki çocuklara jandarma trafik timlerince trafik eğitimleri veriliyor. Kaygusuz Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yarıyıl tatili öncesi trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili düzenlenen trafik eğitimi uygulamalı olarak verildi. Ayrıca öğrencilere “Trafik Dedektifleri“ kartı verildi.


Yetkililer, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılı süresince jandarma sorumluluk bölgesinde trafik seminerlerinin devam edeceğini bildirdi.

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