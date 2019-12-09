İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tayfur Kurt hayatını kaybetti

Samsun’da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmak istenilen 3 dönem AK Parti’den aday adayı olan 39 yaşındaki Tayfur Kurt hayatını kaybetti.

Samsun'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmak istenilen 3 dönem AK Parti'den aday adayı olan 39 yaşındaki Tayfur Kurt hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Leventler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'den 25., 26. ve 27.dönemlerde engelli milletvekili aday adayı olan Tayfur Kurt (39), evinde rahatsızlandı ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Hastaneye geldiğinde öldüğü tespit edilen Tayfur Kurt'un şeker hastası olduğu ancak kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.