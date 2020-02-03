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TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun’a geldi.

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.


Samsun'a gelen TCG Batıray (S-349) isimli denizaltı akşam saatlerinde limana demir attı. 7 Şubat'a kadar Samsun'da bulunacak denizaltı, 4 Şubat Salı günü 10.00–12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde, 05 Şubat Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde 6 Şubat Perşembe günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

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