TCG YAVUZ Askeri Gemisi Samsun'da ziyaretçilerini ağırlıyor

240) Askeri Gemi, Samsun'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde TCG YAVUZ (F-240) Askeri Gemi Samsun Limanı'nda demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı Trabzon Deniz Komutanlığınca Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenleri kapsamında 1 gün boyunca limanda kalacak TCG YAVUZ (F-240) Askeri Gemisi, saat 10.00 itibariyle vatandaşların ziyaretine açıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, geminin saat 10.00-12.00 ve saat 13.30-17.00 arasında ziyaret edilebileceği belirtildi.