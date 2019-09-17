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Tecavüz iddiasına gözaltı

Samsun’da 23 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da 23 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.T. adlı kız hamile kalıp bebek dünyaya getirince kendisine tanıdıkları H.H.'nin (56) tecavüz ettiğini iddia etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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