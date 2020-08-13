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Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu doğaya salındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde ayağı kırık olduğu için tedavi edilen ebabil kuşu, görevliler tarafından doğaya salındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde ayağı kırık olduğu için tedavi edilen ebabil kuşu, görevliler tarafından doğaya salındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan ve Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen ebabil kuşu, burada tedavi altına alındı. Ayağı kırık halde merkeze getirilen ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei tarafından tedavi edilen kuş sağlığına kavuştu.


Görüntüsü ve çıkardığı seslerle görenleri adeta büyüleyen ebabil kuşunun yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyuduğu biliniyor. Sürüler halinde tiz çığlıklar atarak uçan ebabil kuşu, Balaç mevkisinden doğaya bırakıldı.

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