İhlas Haber Ajansı

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Tefecilik iddiasına adli kontrol

Samsun’da tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında tefecilik yaptığına dair suç duyurusunda bulunulan H.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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