İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tek katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu

Samsun’un Bafra ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


Yangın, Gaziosmanpaşa Mahallesi Hikmetbey Sokak'ta bulunan tek katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde metruk binada yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.