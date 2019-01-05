Samsun'da yapılan Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası'ndaki dans gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlama programı kapsamında Samsun'da düzenlendi. Şampiyona, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelsiz Dans ve Engelliler Spor Kulübü Derneğinin katkılarıyla Atatürk Spor Salonunda gerçekleşti. Şampiyona kapsamında toplam 20 sporcu çiftler serbest sitil, tek erkekler, tek kadınlar ve duo (2 tekerlekli sandalyeli) olmak üzere 4 kategoride yarıştı. Şampiyonada sahnelenen gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Şampiyona hakkında bilgi veren tekerlekli sandalye dans antrenörü Gamze Birsöz, “Bugün Samsun'da bu şampiyonanın 3.sünü gerçekleştiriyoruz. Şampiyonaya İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara ve Samsun'dan toplam 20 yarışmacı katıldı. Mersin'den gelecek 11 sporcu hava muhalefeti nedeniyle katılamadı. Burada kazanan sporcular milli takıma seçilip Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme şansı kazanacak” dedi.

Tüm Türkiye'ye bu sporu yaymak istediklerinin altını çizen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, “Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bu güzel organizasyonuyla kutlamış oluyoruz. Bu organizasyonu Samsun'da düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Tekerlekli sandalye dans branşı, federasyonumuzun yeni bir branşı olarak dikkat çekiyor. Paralimpik bir özelliği var ama henüz dünya genelinde paralimpik oyunlarda faaliyetlerini tamamlayamadığı için yarışma şansı bulamıyor. Biz 3 yıldan beri bu branşta elimizden geldiği kadar Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Bu kapsamda katılan sporcu arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şampiyonada yapılan gösteriler seyircilerden büyük alkış aldı.