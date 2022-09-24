Tekerlekli sandalye ile geldi, yürüyerek ülkesine gitti

Gürcistan'dan Samsun'a tekerlekli sandalye ile tedaviye gelen parkinson hastası Ketevan Ormotsadze (47), beyin pili tedavisi sayesinde yürüyerek memleketine geri döndü.

5 yıldır Parkinson tanısı konulan Ketevan Ormotsadze, son yıllarda durumunun kötüleşmesi ile fiziksel fonksiyonlarını yerine getiremez ve yürüyemez hale geldi. Samsun'da beyin pili ameliyatı olma kararı alan Ormotsadze, Medicana Intarnational Samsun Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Beyin pili takılan Ketevan Ormotsadze kısa süre sonra titremelerinden kurtularak, bağımlı olduğu tekerlekli sandalyeden de kurtularak yürüyerek, memleketi Gürcistan'a geri döndü.

Beyin pili tedavisi ile şikayetlerinden kurtulduğunu ifade eden Ketevan Ormotsadze, “Medicana'ya çok teşekkür ediyorum. 5 senedir büyük rahatsızlığını çektiğim parkinson şikayetlerinden beni kurtaran Enis Kuruoğlu'na ve hastaneye şükran borçluyum. Bu yaşadıklarım benim için bir inanılmazdı” dedi.

“Beyin pili, parkinson şikayetlerinin önüne geçen bir tedavi yöntemi”

Parkinson ve benzeri hastalıklar sonrası uygulanan beyin pili ameliyatlarının önemine değinen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Hastamız bize Gürcistan'dan geldi. Yaklaşık 5-6 yıldır Parkinson hastası, ileri derece titremeleri vardı ve yürüyemiyordu. Hatta hasta Samsun'a tekerlekli sandalye ile gelebildi. İlk incelemelerimizde parkinson hastalığını biz de doğruladık. Daha sonra beyin bir beyin pili tedavisi planladık. Geçtiğimiz haftada beyin pili tedavisini uygulayıp, pilini açtık. Şu anda kendisi çok rahat bir şekilde yürüyebiliyor, hareket edebiliyor. Parkinson hastalığı, özellikle titreme, bacaklarda ve kollarda katılık, yürüme bozukluğu ile karşımıza çıkan bir hastalık. İstirahat halindeki titreme özellikle bizim için önemli ve para sayar tarzda ellerinde olan titremelerle başlıyor. Hastamızda da yine aynı şekilde başlamış. Yalnız bu hastalıkta bir 2-3 yıllık dönem çok önemli. Parkinson hastalığıyla karışan bazı hastalıklar var. Parkinson plus gibi multi sistem atrofi gibi. Bazı hastalıkların ayrımını çok iyi yapmak gerekiyor. Biz hastalığı tedavi etmiyoruz. Hasta yine Parkinson hastası ama hastada ortaya çıkan titreme gibi, yürüme bozukluğu gibi katılık gibi denge bozukluğu gibi şikayetlerin önüne geçen bir tedavi yöntemi olan beyin pili ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Ama hastalığın ilerlemesine rağmen beyin pili hastanın üzerinde olacağı için biz onu ufak ayarlamalarla ilerlese de tekrar eski haline döndürmek için bir fırsat yakalamış oluyoruz” diye konuştu.