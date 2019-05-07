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Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalanan dilenci: “Bugünlük idare edin beni”

Samsun’da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın dilenci tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasına rağmen dilenirken yakalandı.

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın dilenci tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasına rağmen dilenirken yakalandı. Dilencinin yakalandığı sırada zabıta ekiplerine, “Bugünlük idare edin beni” demesi ise dikkat çekti.


Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube, Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi.



“Bugünlük idare edin beni”


Operasyon sırasında ise yine ilginç görüntüler ortaya çıktı. Caddede dilenen bir kadın dilenci tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasına rağmen dilenirken yakalandı. Zabıta ekiplerini de şaşırtan dilenci zabıta aracına götürüldüğü sırada ekiplere, “Bugünlük idare edin beni” demesi ise dikkat çekti.



20 dilenci yakalandı


Ekiplerce toplamda 20 dilenci yakalanırken, yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Dilencilere 153'er lira idari para cezası uygulandı.

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