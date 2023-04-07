Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye finallerinde

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK'ın Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda finale kaldı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na bu yıl 631 proje başvurusu yapıldı. Proje başvuruları görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 4 alanda toplam 64 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bir projesi de finale kalan projeler arasında yer aldı. Fizik Öğretmeni İlknur Çelik'in danışmalığında Nursena Yapıcı ve Gülbeyaz Odabaş adlı öğrencilerin hazırladığı ‘İnovatik Kutup Kodu' adlı proje, finalde Samsun'u temsil edecek.

Çalışma hakkında bilgi veren proje danışmanı İlknur Çelik, “Küresel ısınma doğrultusunda kutup bölgelerindeki buzulların erimeye başlamasının yeni deniz rotaları oluşturması neticesinde güvenlik sistemlerini araştıran öğrencilerimizi tebrik ederim. Gerçekten güzel ve titiz bir çalışma yürütüyorlar. Ayrıca projeye desteklerinden dolayı okul idaremize ve danışman öğretmenimize de teşekkür ederim” dedi.

Final aşaması proje değerlendirmeleri, 10-11 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Proje değerlendirmeleri sonucu dereceye giren projeler ödüllerini, TEKNOFEST 2023 etkinliği kapsamında alacaklar.