Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı yapıldı

Şehri ilgilendiren önemli kararların alındığı toplantıda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Karmil, “14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerin sonuçları itibarıyla özelde ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

2 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.