Tekkeköy Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Belediyelerde olmazsa olmaz ve hizmet basamağının en önemli unsurları arasında ilk sıralarda iş makineleri ve hizmet araçlarının olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bir belediyenin hizmet konusunda en önemli vasıtalarının başını araç filosu çekmektedir. Araç filosu güçlü olan yerel yönetimler hızlı bir biçimde sorunun çözümüne ulaşır. Bizde araç filomuzu güçlendirerek ilçemize daha hızlı daha kaliteli kesintisiz hizmeti sunduk. İlçemize daha iyi hizmet edebilmek için beş yılda araç filomuzu iki kat güçlendirdik. 2014 yılında görevi devraldığımızda belediyemiz envanterinde kullanılır halde 42 adet iş makinesi ve hizmet aracımız var iken halkımıza daha iyi daha hızlı hizmet sunabilmek için bu sayıyı ikiye katlayarak iş makinesi ve hizmet aracı sayımızı 87'ye çıkarttık. Beş yılda araç filomuza 7 milyon 500 bin liralık yatırım yaptık" şeklinde konuştu.

Araç filosuna yeni araçlar eklenecek

Tekkeköy Belediyesinin araç filosuna önümüzdeki yıllarda yeni araçların ekleneceğine vurgu yapan Başkan Togar, "Önümüzdeki süreçte yeni iş makineleri ve hizmet araçlarını filomuza katacağız. Her geçen gün büyüyen değişen gelişen ve yol ağı genişleyen Tekkeköy için yeni ihtiyaçlar doğuyor. Bizlerde 62 mahallemize daha hızlı daha kaliteli ve kesintisiz hizmet için araç filomuzu güçlendirmeye yeni araçlar almaya devam edeceğiz" diye konuştu.