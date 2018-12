Tekkeköy Belediyesi Hanımlar Konakları her alanda fark oluşturuyor

Tekkeköy Belediyesi tarafından bölgede yapı ve kullanış bakımından tek olan Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı ve Haymeana Hanımlar Konağı açıldığı ilk günden itibaren bayanlar tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Hayata geçirilen projelerin, yapılan hizmetlerin ilçe halkı tarafından benimsenmesi ve aktif bir şekilde kullanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Yapılan bir hizmetin insana dokunduğunu görmek bizler için en büyük ödüldür. Bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerde buna bir kez daha tanıklık ettik” dedi.

“Konaklarımız hanımların ikinci evi gibi”

Hanımlar Konakları ve Eğitim Kültür Merkezlerinin önemini değinen Başkan Togar, “İlçemizin her bölgesine bayanlara özel hanımlar konakları ile donattık. Çünkü ailenin merkezi annedir ve her anne bir kadındır. Geleceği şekillendiren de çocuklarını en iyi şekilde hazırlayan ilk öğretmende annedir. Bizlerde bu bilinçle bayanlar için her şeyin en iyisini en güzelini yapmaya çalıştık” diye konuştu.

Togar'dan kursiyerlere ziyaret

Kurs merkezlerindeki çalışmaları yerinde takip eden Togar, “Bugün eşim Yasemin Togar ile birlikte ilçemize kazandırmış olduğumuz Karadeniz'deki ilk ve tek olan Haymeana Hanımlar Konağımız, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağımız ve Tekkeköy Eğitim Kültür Merkezimizde her alanda eğitimler ve aktivitelerden yararlanan bayanları ziyaret ederek, otaya koymuş oldukları el emeği göz nuru ürünleri bir kez daha görme fırsatı bulduk. Yapmış olduğumuz projelerin aktif bir şekilde kullanılması ve güzel işlerin ortaya çıkması bizleri bir kez daha mutlu etti. Dört katlı olarak inşa ettiğimiz ve bayanların hizmetine sunduğumuz hanımlar konaklarımızda spor, eğitimler, el beceri ve meslek edindirme kursları ile bayanların her türlü aktivite ve etkinliklerinde faal bir şekilde ücretsiz yararlanıyor. Hanımlar burada günün yorgunluğunu ve stresini atmanın yanında ev ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Ayrıca bayanlar kurs ve eğitimler yararlanırken çocukları da kurs merkezlerimizin içerisinde bulunan sıbyan mektebi ve kreşte hem eğlenip hem de öğreniyorlar. Hanım kardeşlerimizden takdir görmek ve projelerimizin aktif bir şekilde her kesim tarafından kullanılması doğru hizmetlere imza attığımızı bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.