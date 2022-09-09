Tekkeköy Belediyesi okulları yeni öğretim yılına hazırlıyor

Titizle yürütülen çalışmalarda temizlik, tadilat ve çevre düzenlemeleri ile okulların ihtiyaçları gideriliyor.

Tekkeköy Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe genelindeki tüm okullarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Okulları eğitime hazır hale getirmek üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde; ot biçme, yıkama, bahçe temizliği ile bakım, onarım, tamirat, boyama işleri ve çevre düzenlemeleri yapılıyor. İki haftadır devam eden çalışmalar hafta sonu tamamlanmış olacak.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin iyi eğitimi almaları, onlara bu eğitimi alabilecekleri en güzel ortamları, eğitim yuvalarını sunmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Eğitim öğretime desteğimizi her daim olduğu gibi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere göre imkanlarımızı seferber ettik. Gerekli tüm çalışmalar ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Eğitim için gerekli materyallerin eksiksiz olduğu ortamlar, dersliklerinde hijyenik bir ortam sağladığımız, okul bahçelerinde gönül rahatlığıyla koşup oynayan, çocuklar görmek en büyük arzumuz. Sürdürdüğümüz çalışmalarla yeni eğitim öğretim yılında da inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız ve yine dün olduğu gibi her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.