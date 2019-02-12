Tekkeköy Belediyesi personelinden birliktelik vurgusu

Program öncesi izletilen Tekkeköy Belediyesi hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi Başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve salondakilerden büyük takdir aldı.

Togar: “İlçemizi bugünlere birlikte taşıdık”

Tekkeköy Belediyesi personel birlik beraberlik yemeğinde konuşan Togar, “İlçemize hizmet için gece gündüz çalışan, proje üreten, emek harcayan Tekkeköy Belediyesi ailesinin fertleri olarak bu akşam güzel bir birliktelik sergiledik. Gönlünde hizmet sevdası olan, üretmek, hizmet etmek için varlığını ortaya koyan mesai arkadaşlarıma ve ailelerine fedakarlıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu akşamki birlik beraberlik gecemize katılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Demir, İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar ve teşkilatımıza bizlerle bu güzel birlikteliği paylaştıkları için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Sosyal belediyecilikte farkımızı gösterdik”

Tekkeköy Belediyesi ailesi olarak ilçe halkının her zaman yanında olmayı başardıklarına değinen Togar, “Bizler yıllardır Tekkeköy'de başarılamayan, aşılamayan, yıkılamayan tabuları yıkmayı başardık. Özellikle sosyal belediyecilik alanındaki örnek çalışmalarımızla gönüllere dokunduk. Bunda en büyük pay sahibi bugün bu salonu dolduran siz mesai arkadaşlarımsınız. Tabii daha yapacak çok işimiz var. Halkımızdan aldığımız güç ve enerjiyle el birliğiyle, omuz omuza Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan düstur edindiğimiz belediyecilik anlayışıyla ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız” diye konuştu.

Beş yılda 51 akülü sandalye

Tekkeköy'de dezavantajlı bireylere yönelik çalışmaların aralıksın sürdüğüne dikkat çeken Togar, “Beş yılda ilçemizde ikamet eden 51 vatandaşımıza akülü sandalye ulaştırdık. Kardeşlerimizin ve ailelerinin önlerindeki engelleri bir nebze olsun ortadan kaldırarak, hayat koşullarını iyileştirmeye çalıştık. Bizler ilçemizde sürdürmüş olduğumuz sosyal doku anketleri ve çalışmalarımız ile Tekkeköyümüzü masaya yatırdık. Belirlediğimiz eksiklikleri beş yıl gibi kısa süre zarfında ortadan kaldırmayı başardık. Bu ve buna benzer çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Demir: “Tekkeköy'ün beş yıl önceki durumu ile şimdiki durumunu bir mukayese edin”

Tekkeköy Belediyesi personeliyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, “Tekkeköy'ün gelişimini en iyi bilen benim. Şöyle bir düşünün beş yıl öncesine geri dönün. Beş yıllık yapılanları geri alın o zaman farkı görürsünüz. Bugün Tekkeköy'deki uluslararası fuar alanı, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu ve yeni Samsunspor Stadyumunun alanını bizim bakanlığımız döneminde planladık ve Samsun'umuza kazandırdık. Tekkeköy ile ilgili daha çok projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte hepsini adım adım hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da katıldı.