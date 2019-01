Tekkeköy Belediyesinden "Hoş geldin bebek seti"

Tekkeköy Belediyesi, ilçede ikamet eden ve yeni bebeği olan ailelerin bebeklerinin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla başlattığı proje kapsamında, ailelere "Hoş geldin bebek seti" ulaştırmaya devam ediyor.

Herkese örnek teşkil eden sosyal belediyecilik faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın dünyaya gözlerini açtıklarından fani dünyaya gözlerini kapatana kadar hayatlarının her safhasında tüm duygularına ortak olan kocaman bir aile olduk. Hayata geçirmiş olduğumuz projelerin, hizmetlerin ve çalışmaların yanında dertlerini dertlerimiz bilip, sevinçlerini sevinçlerimiz gibi görerek duygularını paylaşmaya gayret gösterdik” dedi.

Hoş geldin bebek

Tekkeköy'de yaşayan tüm ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Togar, "Bebek evliliğin meyvesidir. Yeni evlenen çiftlerin mutluluğu evlerine canlarının bir parçası olan ailenin yeni bireyi bebeklerinin gelmesidir. Bu heyecan ve mutluluk gerçekten kelimelerle anlatılamaz. Biz de Tekkeköy Belediyesi olarak anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak bütçelerine ufak da olsa bir katkıda bulunmak amacıyla yaklaşık 3 yıl önce böyle bir projeyi hayata geçirdik. Her yeni doğan bebeğimizin dünyaya gelmesini 'hoş geldin bebek seti' hediye ederek kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“Her geçen gün daha da büyüyen kocaman bir aileyiz”

Togar şunları söyledi: “Uygulamaya koyduğumuz bu proje ile İlçemizde ikamet eden yeni bebeği olan ailelerin dünyaya gözlerini yeni açan bebekleri için hazırlanan ve içerisinde biberon, yemek önlüğü, bebek bezi, battaniye, ıslak mendil, zıbın, bebek malzeme çantası ve çeşitli kıyafetler ile yeni doğan bebek için gerekli tüm malzemelerden oluşan hoş geldin bebek hediye paketleri Tekkeköy Belediyesi ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor. Tekkeköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu sosyal proje herkes tarafından takdir toplayarak birçok belediye tarafından da örnek alındı. Her daim hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”