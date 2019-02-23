Tekkeköy beton yollarla örülüyor

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı açıklamada, “Bizler hiçbir zaman seçimleri düşünerek hareket etmedik. Önceliğimiz hep hizmet etmek ve ilçemizin çehresini değiştirerek gelecek nesillere emaneti en güzel şekilde teslim etmekten geçti. Bugün vatandaşlarımızın karşısına gönül rahatlığı ile göğsümüzü gere gere çıkıyoruz. Çünkü arkamızda hayata geçirmiş olduğumuz dev projeler, çalışmalar ve hizmetlerimiz var” dedi.

“Seçimler hizmetlerimize engel olamaz”

Seçim yokmuş gibi çalışmaların aralıksız devam ettiğine değinen Togar, “Bizler hep yarınları düşünerek programlamalarımızı yaptık. Seçime sayılı günler kalmasına rağmen çalışmalarımız, projelerimiz aralıksız devam ediyor. Bizi için hizmet birinci öncülüğümüzdür” diye konuştu.

“Sözlerimizi yerine getiriyoruz”

Verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğine vurgu yapan Togar, “Söz verdiğimiz gibi hava şartlarının iyi seyretmesiyle birlikte zemin sıkılaştırması ve genişletmesi tamamlanan Gökçedere, Çayırçökek, Yeşildere, Zafer, Karatuzla, Kargılı, Akbaşlar, Bakacak gibi daha birçok mahallemizi bir birine bağlayan gurup yolumuzdaki beton çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu yolumuz çok önemli bir bağlantı yolumuz. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bu sözü de yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.