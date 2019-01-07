Tekkeköy Devlet Hastanesi şantiyesi kuruldu

Tekkeköy'ün bir asırlık özlemini, kanayan yarasını dindirecek olan Devlet Hastanesinin yapılacağı alanda somut adımlar atılmaya başlanarak şantiye kuruldu.

Tekkeköy Belediyesi tarafından üretilen 61 bin metre kare arsa üzerine yapılacak olan 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinde temel çalışmalarının başlatılması için şantiye kuruldu.

Hastanenin yakında temeli atılacak

250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin temel aşamasına yaklaşıldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin bir asırlık özlemin dinmesine artık sayılı günler kaldı. Önümüzdeki günlerde inşallah büyük heyecanla beklediğimiz 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin temelini atacağız” dedi.

Tekkeköy halkında büyük sevinç uyandıran Devlet hastanesi alanında son değerlendirmelerin yapıldığını kaydeden Başkan Togar, “İlçemizin yüz yıllık hayalinin gerçekleşmesi noktasında 250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin artık inşaat ve temel aşamasına her gün daha da yaklaşıyoruz. Halkımız gibi bizlerde heyecanla temel atacağımız günü bekliyoruz. Her türlü alt yapı çalışmaları tamamlanan alanda artık şantiyede kuruldu. Yakında temel kazı çalışmaları da başlayacak” diye konuştu.

Hastanede son aşamaya gelindi

Hastane alanında temel kazımı için son işlemlerin tamamlanma noktasında olduğunu söyleyen Togar, “250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi yapılacak alandaki son işlemler ve yol kotlarının alınmasının ardından belirlenen alana yüklenici firma tarafından şantiyede konuşlandırıldı. Artık bir asırlık özlemimiz diniyor” ifadelerini kullandı.

250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi Kasım 2020'de hizmete girecek

Hastanenin iki yıl gibi kısa sürede tamamlanacağına dikkat çeken Başkan Togar, “Tarafımızdan üretilen 60 bin 514 m2 arsa alanı üzerine inşa edilecek 250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemiz 750 günlük sonra 05 Kasım 2020 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor. 250 yataklı olarak inşa edilecek hastanede 60 poliklinik odası, 12 yataklı palyatif bakım merkezi, 27 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathane, 10 yataklı diyaliz ünitesi, yanık odası, MR, tomografi, mamografi bölümleri bulunacak. Yine tam donanımlı bir görüntüleme merkeziyle, kapsamlı patoloji ünitesi, endoskopi, bronkoskopi ünitelerini de içinde barından laboratuvar olacak. 127 milyon lira ihale bedeli olan hastane bodrum ve zemin kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilecek” şeklinde konuştu.