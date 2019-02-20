Tekkeköy halkından Cumhur İttifakı'na tam destek

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hasan Togar'ın Asarağaç'ta yaptığı mahalle buluşması, mitinge dönüştü.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Samsun AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Tekkeköy AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, il ve ilçe teşkilatı Asarağaç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Asarağaç Mahallesi'nde yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşen adeta mitinge dönüşen mahalle toplantısında konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Akşamın karanlığına, havanın soğuğuna rağmen içleri ısıtan bu coşku bu muhteşem kalabalığı oluşturan herkese öncelikle teşekkür ederim. Her mahallemizde olduğu gibi Asarağaç Mahallemizde de muhteşem bir tablo ile karşı karşıya geldik. Tekkeköy bu konularda gerçekten örnek alınan ve örnek gösterilen bir ilçe oldu. 31 Mart günü de Cumhur İttifakı Tekkeköy'e damgasını vuracak. İktidarın gücüyle ilçemizde yeni dev projeler ardı ardına gelecek. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

Tekkeköy'de tarihi zafer bekleniyor

Mustafa Demir, Ersan Aksu ve Hayri Ağırlar da konuşmalarında Asarağaç Mahallesi sakinlerine yoğun ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Cumhur İttifakı'nın Samsun'un her ilçesinde olduğu gibi Tekkeköy'de de tarihi bir zafer kazanacağının fotoğrafını oluşturduğunu dile getirdiler.