Tekkeköy hentbolda 1. Lig'e yükseldi

Ligi'nde mücadele eden Tekkeköy Belediyespor Hentbol Takımı, play-off turunda yaptığı son karşılaşmadan galip ayrılarak 1. Lig'e yükseldi.

Ligi D Grubu'nda oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ikinci olarak tamamlayan Tekkeköy Belediyespor Hentbol Takımı, katıldığı play-off turundan da başarı ile döndü. Burdur'da devam eden play-off turunda Sakarya Hendek Belediyespor'u 33 - 28 yenen Tekkeköy Belediyespor Hentbol Takımı 1. Lig'e yükseldi.

1. Lig'e yükselen takımı tebrik eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin gururu Tekkeköy Belediyespor Hentbol takımımızı 1. Lig'e yükselme başarısı göstermesinden ötürü gönülden tebrik ediyorum. Bizleri müthiş bir sevince boğarak gururlandıran takımımızın Süper Lig yolunda daima yanındayız. Desteğimiz sporcularımızla birlikte” dedi.