Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesinde sona gelindi

Birçok bölgedeki ilçe halk kütüphanelerine örnek teşkil edecek şekilde dizayn edilen Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi mart ayında hizmet vermeye başlayacak. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, içerisinde okuma salonu, bilgisayar odası, çalışma sınıflarının yanında farklı olarak sinema salonunun da bulunacağı ve kitap sayısının 50 binin üzerine çıkarılacağı Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesinin Karadeniz'deki diğer ilçe kütüphanelerine örnek teşkil edeceğini söyledi.

Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi öğrencilerin ilgisini çekecek

İlçe merkezinde yer alan 450 metre karelik belediyeye ait alanı İlçe Halk Kütüphanesine tahsis eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Kültür Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde 400 bin liralık bir ödenek çıkartarak, öğrencilere yepyeni ve farklı bir halk kütüphanesi kazandırılmasına öncülük etti.

Tadilat ve yenileme işlemlerinin tamamlandığı kütüphanenin içerisinde ders çalışma odaları, tarihin anlatıldığı sinema salonu, kitap okuma salonu, bilgisayar odası, dinlenme odası ve çocuk oyun odası gibi Karadeniz'de ilçe halk kütüphanelerinin çoğunda olmayan bölümler bulunuyor. Alınan desteğin ardından kütüphanenin 20 bin olan kitap kapasitesi de 50 binin üzerine çıkartılacak.

“Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi, Karadeniz'deki kütüphanelere örnek olacak”

Yeniden düzenlenen ve tefrişat aşamasına gelen kütüphanenin birçok açıdan Karadeniz'deki diğer kütüphanelere örnek olacağının altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Mülkiyeti belediyemize ait olan Eğitim Kültür ve Sağlık Merkezi binamızın bir katını halk kütüphanesi olarak kullanıyorduk. Toplam büyüklüğü 450 metre kare olan eski kütüphane katının tamamını boşaltarak Kültür Bakanlığına ilçe Kütüphanesi yapılması için devrettik” dedi.

Her türlü yayın öğrenciler ve okuyucularla buluşacak

Öğrencilerin ve okuyucuların her türlü kitabı bulacağı farklı bir kütüphanenin Tekkeköy'de hizmet vermeye başlayacağına değinen Başkan Togar, “Tahsis etmiş olduğumuz yer için çıkartılan 400 bin TL'lik ödenekle Karadeniz'de içerisinde küçük bir sinema salonunun bulunduğu tek kütüphane Tekkeköy ilçemizde faaliyet gösterecek. Kütüphanemizin tadilat çalışmaları tamamlandı. Şimdi tefrişat aşamasına geçildi. Mart ayına kadar tüm işlemlerini tamamlayarak açılışını yapmayı hedefliyoruz. Binamızın birinci katının tamamı 450 metre karenin tamamı da ilçe halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Kütüphanemizde 20 bin adet kitabımız mevcuttu. Kütüphanenin tamamlanmasının ardından kitap sayısını da 50 binin üzerine çıkartacağız. Her türlü işlemleri tamamlandığında ilçemiz Karadeniz'de örnek bir ilçe halk kütüphanesine sahip olacak” ifadelerini kullandı.