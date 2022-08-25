Tekkeköy ilçe stadında çimler serildi

Sahanın yeşiliyle buluştuğu stadın inşa çalışmaları hızla devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi, modern bir ilçe stadını şehre kazandırıyor. 17 bin metrekarelik alan üzerinde devam eden bin seyirci kapasiteli olacak stat inşaatında adım adım sona yaklaşılıyor. Devam eden çalışmalarda son olarak stadın zemini standartlara uygun hale getirildi. Ardından zeminin çim serimi gerçekleştirildi. Stadın tribünlerinde ışıklandırma, iç mekan ve cephe çalışmalarına devam ediliyor. Stadın bulunduğu alan ise bir spor kompleksi olarak düşünülüyor. İlerleyen zamanda alana tenis, basketbol, voleybol ve hentbol sahalarının da inşa edilmesi planlanıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Her geçen gün göç alan ve bir cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen ilçemizin, Samsun'a lokomotif olan sanayisinin yanı sıra turistik güzellikleri, kültürel unsurları ve sportif imkanlarıyla da önde olmasını arzuluyoruz. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizi ayırt etmeden insanımızın olduğu her mekana dokunmak arzusuyla hareket ediyor spor alanları oluşturuyoruz. Bu doğrultuda ilçemizde spor alanı ve spor tesisi olmayan mahalle kalmamasını hedefliyoruz. Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu ve Yaşar Doğu Spor Salonu gibi ulusal standartlarda tesislerin de ilçemizde bulunması bizim için büyük bir artı değer oluşturuyor. Biz bunun yanında ilçemize profesyonel ve amatör olarak sporun tüm dallarında faaliyet gösterebilecek bir spor kompleksini de kazandırmak için yola çıktık. Tekkeköy'e bir ilçe stadı inşa ediyoruz. 17 bin metrekarelik alan üzerinde devam eden bin seyirci kapasiteli olacak tesisimizin en son çimleri serildi ve hızla tamamlanıyor. Bunun yanı sıra projelerimiz dahilinde tenis, basketbol, voleybol ve hentbol sahaları da inşa ederek burada bir spor kompleksini hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.