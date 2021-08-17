Tekkeköy karakucak güreşleri

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen karakucak güreşleri nefesleri kesti. Müsabakalara takım halinde 10 güreşçi ile katılım sağlayan İlkadım Belediyesi sporcuları 2 altın 1 bronz madalya almayı hak kazandı.

Filiz, sembol, minik 1, minik 2, teşvik, tozkoparan, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde yapılan müsabakalar ilgi gördü. Takım halinde 10 güreşçi ile karakucak güreşlerine katılım sağlayan İlkadım Belediyesi güreş takımında 70 kg Regaip Kılcan, 80 kg Furkan Çavuş birinci olarak podyuma çıkıp altın madalya alırken, 55 kg Necattin Dere bronz madalya aldı. Başpehlivanlık müsabakalarında ise 90 kg Fatih Deveci-Emirhan Saygı ise üçüncü oldu.

“Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan tüm spor dalları kıymetli”

Milli sporun ve milli güreşin gelişmesinde bu tür etkinliklerin önemli katkılar sağladığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geçmişten günümüze gelen ata sporumuz olarak bilinen güreş müsabakaları hem kültürümüze hem de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan tüm spor dalları çok kıymetli. Bu kıymeti coğrafyamızın, insanımızın, tarihi ve manevi duygularımızın güzelliğini tanıtmak için bir fırsat. Bu tür faaliyetler, yerel yönetimlerle merkezi yönetim iş birliği halinde halkımızın desteğinde günden güne gelişerek devam etsin ve bu güzelliklerimiz unutulmasın” dedi.