Tekkeköy kırsalı beyaza büründü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kar yağışları yüksek kesimlerdeki kırsal mahalleleri beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde dün geceden itibaren yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışları Tekkeköy Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Kar yağışlarından ötürü ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması ve olumsuz durumlara karşı tedbir alınması adına koordineli biçimde çalışmalara başlandı. Tekkeköy Belediyesi ekipleri iş makineleri ile kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çabalıyoruz. Belediyemizin karla mücadele ekiplerini kar ve buzlanmaya karşı mücadele konusunda gece-gündüz demeden seferber ederek üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.