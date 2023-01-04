Tekkeköy kültür ve spor kurslarıyla gelişiyor

'Kültür ve spor kenti' olma hedefiyle birçok çalışmaya imza atan Tekkeköy Belediyesi, açtığı kurslarla ilçe halkına ilgi duydukları konularda kendilerini geliştirme imkanı sunuyor.

İlçe genelinde her yaştan vatandaşa yönelik çeşitli kurslar düzenlenmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile her alanda halkının yanında olmayı görev edinen Tekkeköy Belediyesi kültür ve sporda da öncü rol oynuyor.

El sanatları, giyim ve aşçılık gibi el becerisine yönelik kurslardan yüzme, futbol ve aerobik gibi spora dair kurslara kadar vatandaşların taleplerine göre Kur'an-ı Kerim kursu ve meslek edindirme kursları gibi çok çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca 3-6 yaş oyun odaları ile kurslara katılan kadınlar çocuklarını gönül rahatlığıyla oyun ablalarına emanet edebiliyor.

Tüm eğitimler belediyeye bağlı kültür merkezi, hanım konakları, spor tesisleri ve köy konaklarında alanında uzman eğitmenlerce veriliyor. Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde düzenlenen kurslar vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “9 yılda yaptığımız çalışmalarla ilçemize, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik her türlü kültürel, sportif ve sosyal etkinliğin yapıldığı merkezler kazandırdık. Bu merkezlerimiz kültür, sanat ve sporu tüm ilçemize yaymaya ve kentimizin bu değerlerle yükselmesi hedefine yönelik durmaksızın çalışıyor. Hanım konakları, kültür merkezimiz ve spor alanlarımızda kadınlara yönelik kurslar, gençlere yönelik eğitimler ve spor faaliyetleri düzenliyoruz. Çocuklarımıza yönelik oyun odalarımız bulunuyor. Vatandaşlarımızın yaptığımız bu çalışmalar ilgisi de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.