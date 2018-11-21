Tekkeköy Mağaraları'na hayran kaldılar

Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, yerli ve yabancı turizm acentelerinin tur programlarına girdi.

MÖ 10 bin ile 60 bin yılları arasındaki tarihe sahip olan Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalan yerli yabancı turizm acente yetkilileri tur programlarına Tekkeköy Mağaraları'nı da ekledi.

Turizm acente temsilcilerinden Arkeoloji Vadisi'ne tam not

Emily Organizasyon Murti's Tours Travelshop Turkey grubu tarafından üç ayda bir yut dışı seyahat acentelerinden rezervasyon müdürlerinin de yer aldığı Türkiye'de turizm pazarlaması kapsamında tanıtım bölgelerinde yer alan Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'ni de ziyaret ettiler. Ziyarette ayrıca Hindistan, Fransa, İtalya, Amerika, Kenya, Malezya, Kuveyt ve Ürdün'den gelen turizm seyahat acente yetkilileri de katıldı. Tekkeköy Belediyesi Arkeoloji Vadisi'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalan acente yetkilileri bu güzel eşsiz güzellikleri herkesin gezip görmesini için turlarına bölgeyi dahil etti.

Tekkeköy Belediyesi Kültür Müdürü Şeref Aydın'dan bölge hakkında bilgi alan yerli ve yabancı konuklar Tekkeköy'ü tur programına aldıklarını ve gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyerek ayrıldılar.